Elezioni Gb, l'ultima "sfida" tra Johnson e Corbyn: il premier si prepara... consegnando il latte

Alla vigilia del voto in Gran Bretagna, i leader sfidanti di Tory e Labour si preparano in modi decisamente diversi. Mentre Jeremy Corbyn si destreggia tra comizi e apparizioni in Scozia, al fine di cementare un'alleanza con lo Scottish National Party, il premier Boris Johnson ha optato per una campagna elettorale fuori dal comune. Il leader conservatore ha infatti pensato di farsi notare "vicino alla gente" consegnando cassette di latte, preparando torte e montando scatole di cartone. Un'ultima "sfida" a colpi di apparizioni e slogan che potrebbe fare la differenza.