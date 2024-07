Spari contro Donald Trump, il proiettile catturato nella foto del Nyt

Un'immagine pubblicata dal New York Times immortalerebbe un proiettile diretto verso le testa di Donald Trump. A realizzare lo scatto è stato il fotografo Doug Mills, che era nella cittadina di Butler, in Pennsylvania, proprio per seguire il comizio dell'ex presidente Usa. L'ex presidente Usa è rimasto ferito all'orecchio destro. A sparare un 20enne del posto, neutralizzato dalla polizia.