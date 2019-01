Dalla sonda cinese arrivano le prime foto della faccia segreta della Luna

La faccia nascosta della Luna ha finalmente un "volto". Sono finalmente arrivate sul nostro pianeta le immagini scattate dalla sonda cinese Chang'e-4 durante le ultime fasi della discesa e dopo l'allunaggio del 3 gennaio in questo luogo finora inesplorato del nostro satellite. Da quello che si apprende, la sonda si è posata all'interno del bacino Polo Sud-Aitken, nei pressi del cratere Von Karman, dove il terreno è relativamente piatto e con pochi ostacoli. In questo luogo inizierà la propria esplorazione il rover cinese liberato dopo l'allunaggio. Poiché dal lato nascosto della Luna è impossibile comunicare con la Terra, è stato utilizzato come ponte radio per le trasmissioni il satellite Queqiao, lanciato nel maggio 2018 intorno alla Luna, a circa 65.000 chilometri di quota. Lanciata il 7 dicembre 2018 dall'agenzia spaziale cinese (Cnsa), Chang'e-4 ha portato sul suolo lunare 10 esperimenti, 6 cinesi e 4 di Germania, Svezia e Paesi Bassi. La missione punta a studiare composizione, geologia e minerali presenti sul lato oscuro della Luna, per riscostruirne l'evoluzione. A bordo anche una mini "biosfera" con semi, una piantina e uova del baco da seta. L'obiettivo è tentare la coltivazione di piante in vista della costruzione di una futura base lunare.