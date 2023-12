19 dicembre 2023 15:13

Dal terremoto in Siria e in Turchia al conflitto in Medioriente: il 2023 con gli occhi di Medici Senza Frontiere

Dal terremoto in Siria e in Turchia al conflitto in Medioriente, dalla guerra in Sudan alle crisi dimenticate come quelle in Angola o Mozambico. Nel 2023, i team di Medici Senza Frontiere (MSF) hanno continuato ad assistere le persone colpite da conflitti, epidemie e catastrofi naturali in oltre 70 Paesi nel mondo.

Dall'assistenza alla popolazione migrante nel Mediterraneo Centrale così come in Sudamerica, al supporto alla popolazione ucraina, queste foto testimoniano l'importanza vitale dell'accesso all'assistenza sanitaria in tutto il mondo e le attività mediche e umanitarie svolte nel 2023 dalle équipe di MSF.