Coronavirus, primo giorno di lockdown a Parigi (ma molti sono già scappati)

A Parigi le strade sono deserte nel primo giorno di lockdown. Molti rispettano il divieto imposto per frenare l'epidemia ma sono tanti anche i cittadini che si erano messi in macchina per lasciare la città al momento dell'annuncio. I media francesi hanno riferito che code chilometriche di auto si erano formate nelle strade in uscita dalla capitale. I parigini si sono diretti verso le seconde case o le case di famiglia in campagna.