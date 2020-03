Coronavirus, cittadini in festa a Wuhan: allentata la quarantena in alcune aree

Con i contagi azzerati, Wuhan, la città focolaio del nuovo coronavirus, allenta la quarantena nelle aree a "infezione zero" permettendo "attività personali" nei compound abitativi. Sono le decisioni prese dalla locale task force sulla prevenzione. I residenti delle aree autorizzate si sono riversati in massa all'aeroporto per salutare i medici che lasciano la città dopo settimane di lavoro intenso. Nel resto dell'Hubei, provincia di cui Wuhan è capoluogo e che non ha riportato contagi negli ultimi 14 giorni, sarà permesso, a certe condizioni, l'ingresso dall'esterno, secondo un post del governo provinciale.