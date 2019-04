Corea del Nord, Kim Jong-un visita il nuovo centro commerciale di Pyongyang

Anche in Corea del Nord si può assistere ai processi di "occidentalizzazione" e "globalizzazione". Il presidente Kim Jong-un ha infatti effettuato una visita di ispezione nel nuovo centro commerciale di Taesong, a Pyongyang, che sorge sulle ceneri di un precedente edificio commerciale. Come riferito dall'agenzia di stampa nordcoreana, Kcna, Kim ha espresso "grande soddisfazione" per il risultato dei lavori sottolineando come il "grande magazzino contribuirà davvero a migliorare la vita delle persone". Ad accompagnare il leader della Corea del Nord, che ha attentamente visionato scaffali e prodotti, c'erano i più alti funzionari della Commissione per gli Affari statali.