02 novembre 2021 15:42

Cop26, Boris Johnson si addormenta senza mascherina in platea: la foto diventa virale

Una foto di Boris Johnson durante i lavori del Cop26 a Glasgow è diventata virale. Il premier britannico è stato sorpreso mentre, colto da un'improvvisa stanchezza, si addormenta in platea. Dure le critiche che hanno accompagnato Boris Johnson soprattutto per il fatto che prima di schiacciare il pisolino si è tolto la mascherina anti Covid. Proprio mentre al suo fianco sedeva il 95enne sir David Attenborough, noto divulgatore e naturalista scientifico. Ma lo staff di Boris Johnson ha difeso il premier: "Quella che circola è una foto, in cui si vede il premier con gli occhi chiusi. Nelle altre immagini ha sempre gli occhi aperti". Non esiste, al momento, un video che possa dare una risposta definitiva al quesito.