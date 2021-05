17 maggio 2021 15:11

Cina, riprende il concorso della natiche più belle: chi sarà la prossima "Miss Bum Bum"?

Tempo di Covid, tempo di mascherine: ma in questo caso non servono a contenere l'epidemia quanto a mascherare e rendere più intriganti le partecipanti a questa competizione. Siamo Shenyang, popolosa città della Cina Orientale che, dopo un paio di edizioni di stop, ha ripreso la gara per eleggere le natiche femminili più belle. In queste foto si vedono alcune delle partcipanti che mirano a diventare la prossima "Miss Bum Bum"