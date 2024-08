Banksy, la capra sul dirupo: il suo nuovo murale a Londra

A Londra è spuntato un nuovo murale di Banksy, ribattezzato The Goat. Si tratta di una capra in equilibrio su un dirupo. Per la sua opera, uno stencil nero, questa volta lo street artist ha scelto la parete bianca di un edificio nell'area di Kew Bridge, a Richmond, un quartiere a sud-ovest della capitale britannica. Nel murale viene rappresentata una capra in equilibrio su un cucuzzolo: delle pietre si sbriciolano sotto le zampe, la testa è inclinata, si affaccia a scrutare il burrone. A poca distanza una vera telecamera di videosorveglianza la osserva. In una foto di un anno fa, la telecamera sulla parete dell'edificio risultava orientata in modo diverso, motivo per cui si ipotizza che possa essere stata spostata dallo stesso Banksy. L'artista, il cui nome non è mai stato rivelato, ha pubblicato il nuovo lavoro sulla sua pagina Instagram e sul sito Banksy.co.uk.