Bielorussia, migliaia di persone in piazza contro il presidente Lukashenko

Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Minsk, in Bielorussia, per protestare nuovamente contro la rielezione di Alexander Lukashenko. Lo riferisce la Afp. Il presidente, eletto per la sesta volta, è apparso in mimetica a Grodno, vicino al confine polacco, mettendo l'esercito in stato di allerta e chiamando i suoi alla "difesa della Nazione". Lukashenko ha poi denunciato l'azione di forze e potenze "straniere" nel suo Paese.