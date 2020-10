Berlino, il manifesto pro-mascherina: "Alza il dito medio a chi non la indossa"

"Alzate il dito medio contro chi è senza mascherina". E' lo slogan del manifesto che ritrae una donna anziana che fa il gesto e che campeggia per le strade di Berlino e nei trasporti pubblici. Il cartellone fa parte di una campagna lanciata dal governo locale per sensibilizzare i cittadini all'uso del dispositivo di protezione individuale, al fine di contenere i contagi da coronavirus. Il manifesto ha attirato l'attenzione di molti accendendo un dibattito anche sui social network. Gli utenti sono divisi tra chi è favorevole perché lo considera d'impatto e funzionale e chi contrario poiché lo reputa offensivo nei confronti di chi per motivi di salute non può indossarla.