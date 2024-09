Il Partito della libertà al 28,8% Austria, il trionfo di Herbert Kickl che si definisce il "cancelliere del popolo"

Herbert Kickl, leader del Partito della libertà, ha trionfato alle elezioni in Austria con il 28,8%. Il partito di estrema destra, che è anche pro-Cremlino e anti-Islam, ha ottenuto il maggior numero di voti per la prima volta dall'era nazista. Kickl ha fatto campagna usando il soprannome di "cancelliere del popolo", un tempo usato per descrivere Adolf Hitler.