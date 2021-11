17 novembre 2021 09:46

Aste, 35 milioni di dollari per un quadro di Frida Kahlo: record per un artista sudamericano

Un quadro della pittrice messicana Frida Kahlo, "Diego y Yo", è stato venduto all'asta da Sotheby's a New York per 34,9 milioni di dollari (circa 30,8 milioni di euro). Si tratta della somma più alta mai pagata all'asta per un'opera di un artista sudamericano. Il record precedente era stato segnato con la vendita di un dipinto di Diego Rivera, ex marito di Kahlo, per 9,76 milioni di dollari nel 2018. L'opera "Diego y Yo", uno dei suoi ultimi autoritratti, raffigura una Kahlo in lacrime con il volto di Rivera dipinto sulla fronte. Ad acquistarlo, secondo il New York Times, è stato il fondatore di un museo in Argentina, Eduardo F. Cosantini. Il dipinto era stato venduto all'asta nel 1990 per 1,4 milioni di dollari.