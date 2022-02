24 febbraio 2022 09:49

Arrivati in Lettonia i primi soldati americani: si uniranno al contingente Nato

Sono arrivati in Lettonia i primi 40 dei circa 800 soldati americani della 173esima brigata aviotrasportata Usaf di stanza a Vicenza, dove saranno dispiegati per rafforzare le capacità difensive dell'alleanza Nato, in seguito al peggioramento della crisi tra Russia e Ucraina.

"Questo riposizionamento - spiega una nota del comando Usa - serve a garantire ad alleati e partner il nostro solido impegno a fronte degli eventi in atto".