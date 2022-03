04 marzo 2022 11:32

Aiea: "A Zaporizhzhia reattori non compromessi, ma colpi arrivati dai russi"

Nella centrale di Zaporizhzhia, in Ucraina, "ora abbiamo una normale anormalità". Lo ha detto il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, in una conferenza stampa a proposito dell'incendio all'impianto nucleare ucraino dopo un assalto delle forze armate russe. Di tutte le unità, "una sola sta operando al 60% delle sue capacità", ha detto Grossi, elogiando "il coraggio e la resilienza" dell'operatore. "Da quel che comprendiamo - dice Grossi -, il colpo è partito dalle forze russe. Non abbiamo dettagli su che tipo di proiettile". "Siamo fortunati perché non c'è stato nessun rilascio di radiazioni nell'ambiente circostante e l'integrità di reattori è stata mantenuta", ha detto ancora Grossi annunciando: "Sono pronto ad andare a Chernobyl per rispondere alle domanda di assistenza giunta da Kiev che non dobbiamo ignorare".