Abito high tech rivela quante volte una donna viene palpeggiata a una festa

"The Dress for Respect": è il nome dato ad un abito "intelligente", dotato di sensori, per dimostrare mediante una mappa termica quante volte una donna viene toccata, stretta, abbracciata contro la sua volontà nel corso di una serata trascorsa in un bar o discoteca. L'esperimento sociale, che vuole sensibilizzare sul tema delle molestie, è stato condotto in Brasile, dove è stato chiesta a tre donne di indossare questo speciale vestito durante una festa. In poco meno di quattro ore, sono state toccate in tutto 157 volte, con una media di 40 contatti all'ora. "Non è meglio un approccio elegante? Intelligente? Simpatico? Rispettoso?": è il suggerimento finale. FOTO©Ferrari Press/IBERPRESS News