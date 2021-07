05 luglio 2021 16:06

A Londra tornano i super ricchi: attracca il "Triple Seven", primo yacht extra lusso del 2021

Il lussuoso superyacht "Triple Seven" è arrivato nel fiume Tamigi a Londra. Il "Triple Seven", una imbarcazione di 68 metri di lunghezza, appartiene al miliardario russo Alexander Abramov che lo ha acquistato per 38 milioni di euro qualche mese fa, in piena pandemia. Il "Triple Seven" ormeggiato a Butlers Wharf vicino al Tower Bridge è il primo superyacht a visitare Londra quest'anno.