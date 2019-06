Florida, alligatore di 3 metri e mezzo si introduce in un appartamento a Cleanwater

Non sarà stato piacevole per Mary Wischusen trovare un alligatore nella sua cucina. E' successo a Cleanwater, in Florida dove il rettile, lungo tre metri e mezzo, si è introdotto nell'abitazione di una donna. L'animale pare sia entrato da una finestra posta al piano terra dello stabile. Il tutto durante la notte.



Mary si è svegliata sentendo dei forti rumori provernire dalla cucina, ma non poteva aspettarsi di trovare proprio quell'animale. La donna ha subito chiamato la polizia che è intervenuta con una squadra specializzata. L'alligatore è stato catturato e Mary ha potuto tranquillizzarsi.