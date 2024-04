Firenze, blitz di Ultima Generazione: 4 ambientalisti incatenati sotto il David

Altri quattro attivisti, spiega una nota, hanno fatto partire la Canzone di Maggio di De Andrè, distribuendo volantini sull'alluvione di Campi Bisenzio. Il brano ha accompagnato un appello per partecipare alle iniziative di Ultima Generazione in programma a Roma l'11 e il 25 maggio. Sono intervenuti i carabinieri.

L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna di Ultima Generazione per chiedere "un Fondo riparazione preventivo, permanente e partecipato da prevedere annualmente nel bilancio dello Stato. I soldi dovranno essere ottenuti attraverso l'eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi (Sad), la tassazioni degli extra-profitti delle compagnie fossili, il taglio di stipendi premi e benefit ai loro manager, delle enormi spese della politica e delle sempre più ingenti spese militari. Per questo continueremo a scendere in strada, a fare azioni di disobbedienza civile non violenta, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni, affrontando la repressione, tribunali e processi".