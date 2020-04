Fiori e natura: la primavera si ammira dall’alto

La primavera sboccia intorno a noi, come una promessa di un nuovo inizio dopo le difficoltà di questo durissimo periodo di lockdown. Dato che non possiamo ancora permetterci il lusso di una passeggiata nel verde, offriamoci almeno la possibilità di ammirare il rigoglio delle fioriture primaverili da un punto di vista che ci sarebbe comunque precluso, ovvero dall’alto in basso.

CAMPI DI COLZA, POLONIA - I campi di colza in fiore dipingono il paesaggio di un giallo brillante e carico di allegria. L’effetto è ancora più scenografico se la distesa dorata circoscrive un disegno vegetale, fatto apposta per essere ammirato dall’alto.



MELETI IN FIORE, VAL DI NON, TRENTINO – I meli fioriti si trasformano in graziose nuvole di petali bianchi e rosa: una visione incantevole da ammirare, che prelude al raccolto di tante varietà di deliziose mele: ma in primavera è soprattutto un grande spettacolo.



CAMPI DI LAVANDA, PROVENZA – La distesa viola dei campi di lavanda è simbolo stesso di questa regione della Francia meridionale. Anche se la fioritura di questa pianta avviene all’inizio dell’estate, possiamo immaginarla già adesso, nella speranza di poterla ammirare di persona da giugno a settembre.



COLTIVAZIONI DI TULIPANI, PAESI BASSI – I campi di tulipani in fiore, con le loro pennellate di colore nella campagna pianeggiate, sono uno spettacolo tra i più fotografati e ammirati al mondo. Se amiamo questo genere di vedute, possiamo visitare il parco Keukenhof, non lontano da Amsterdam, in cui le corolle variopinte dei tulipani disegnano aiuole spettacolari come veri arazzi



KUNGSTRADGARDEN, STOCCOLMA – Il "giardino reale" della capitale svedese non è un vero e proprio parco, ma piuttosto un ampio viale alberato con grandi spazi che spesso ospitano concerti e altri eventi all’aperto. In primavera gli alberi in fiore offrono uno spettacolo davvero suggestivo.



FIORITURA DEI CILIEGI, WASHINGTON, USA – I ciliegi in fiore non offrono uno spettacolo straordinario solo in Giappone. Anche la capitale statunitense ha viali e giardini ricchi di alberi pronti ad offrire questo incomparabile meraviglia, una delle più belle e suggestive della primavera.



LABIRINTO DI MAIS, KLINGEL'S FARM, SAYLORSBURG, PENNSYLVANIA – Gli appassionati lo chiamano anche Mazezilla, con esplicito riferimento al mostro Gozilla, unito a maze, che significa appunto labirinto. Il che la dice lunga su quanto sia difficile uscire da questo intricato dedalo vegetale, ampio quasi quattro ettari e mezzo. In effetti, il percorso costruito all’interno di un’azienda agricola locale è così intricato da richiedere la presenza di un certo numero di incaricati, per venire in soccorso dei visitatori in difficoltà.



GIARDINI BOTANICI DI PERDANA BOTANICAL, KUALA LUMPUR – Sono più conosciuti con il nome di "Lake Gardens", ossia Giardini del Lago. Situati nella periferia della capitale malese, sono il parco più antico e famoso della città.



RISAIE A TERRAZZE, GUIZHOU, CINA - Situata nella parte meridionale della Cina, questa zona di risaie a terrazze offre uno dei paesaggi più spettacolari del Paese. Questo sistema di aree coltivate è alimentato da un complesso sistema di canali che portano l’acqua, indispensabile per la crescita del riso, alimento principale di questa zona del mondo.



PIANTAGIONE DI TÈ, INDIA - Anche il tè cresce in rigogliosi cespugli capaci di disegnare suggestive geometrie. Il nome botanico del tè è Camelia sinensis e, come dice il suo stesso nome, è dello stesso genere botanico della camelia, la pianta amata per i suoi splendidi fiori.