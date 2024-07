"Mi piace il mio corpo", polemica per gli scatti senza veli di una parlamentare finlandese

Non è la prima volta che Noora finisce dritta in prima pagina. Giusto un anno fa, l'onorevole - il cui programma verteva su "far rispettare gli interessi degli imprenditori" - è salita alla ribalta quando è diventata consulente della trasmissione The Apprentice. L'ingaggio avvenne dopo il successo della società aperta col marito, la Juice Jungle, una catena di negozi di frullati e di piatti vegani. In un'intervista qualche settimana dopom disse che era giunta l'ora di tagliare il welfare e premiare il merito. E non solo: aggiunse - come riporta il Corriere della Sera - che i tagli avrebbero dovuto colpire i più poveri. La loro colpa? Essersi "impegnati di meno". I ricchi invece "non hanno niente di cui vergognarsi".