Financial Times: "Bond legati alla 'ndrangheta venduti sui mercati internazionali"

Gli investitori internazionali hanno acquistato obbligazioni garantite dai proventi della 'ndrangheta. E' quanto afferma il Financial Times, dopo aver consultato una serie di documenti legali e finanziari. In un caso le obbligazioni, supportate in parte da società di copertura incaricate di lavorare per un gruppo mafioso calabrese, sono state acquistate anche da una grande banca privata europea.