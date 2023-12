Filadelfia: vietato il passamontagna per motivi di sicurezza: polemica

Negli Usa la città di Filadelfia vieta i passamontagna in molti luoghi pubblici per motivi di sicurezza, ma è subito polemica con molti che accusano le autorità di aver dato alla polizia carta bianca per fermare i cittadini anche senza motivo.

Alle prese con un aumento della criminalità, il consiglio comunale ha approvato il divieto nella convinzione che sia necessario per garantire una maggiore sicurezza nelle scuole, nei parchi pubblici e sui trasporti urbani. Il passamontagna infatti coprendo la maggior parte del volto rende difficile per la polizia identificare chi eventualmente commette un crimine.