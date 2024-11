Fbi: "L'Iran pianificava di uccidere Donald Trump prima delle elezioni"

Stando agli atti giudiziari, Shakeri sarebbe arrivato negli Stati Uniti da bambino, per poi essere deportato intorno al 2008 dopo avere speso 14 anni di prigione per rapina. Negli ultimi mesi, l'uomo avrebbe sfruttato una rete di "associati criminali" che avrebbe conosciuto in galera, per fornire alle Irgc personale per "condurre sorveglianza e omicidi" contro bersagli negli Stati Uniti.