A Londra, una bambina di nove anni è in fin di vita dopo essere stata raggiunta da alcuni colpi d'arma da fuoco mentre cenava in un ristorante con la famiglia. Secondo quanto riferito da Scotland Yard, due killer sono arrivati a bordo di una moto all'ingresso del ristorante, dove hanno cominciato a sparare all'impazzata in quello che è parso un blitz di stampo mafioso. L'episodio è accaduto nel cuore di Dalston, zona della movida di East London: sembra si sia trattato di una resa dei conti. Nello scontro a fuoco sono rimasti feriti anche tre uomini di 26, 37 e 42 anni.