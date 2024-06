La famiglia più ricca del Regno Unito condannata per sfruttamento dei domestici

Quattro membri della famiglia più ricca del Regno Unito, di origine indiana, sono stati condannati per sfruttamento dei loro domestici. Per Prakash e Kamal Hinduja, il figlio Ajay e sua moglie Namrata è stata decisa una pena dai quattro ai quattro anni e mezzo di carcere. Avrebbero pagato il personale circa 7 sterline all'ora per 18 ore al giorno. Secondo l'accusa meno di quanto spendevano per il loro cane.