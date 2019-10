Facebook, Camera Usa attacca Zuckerberg: "Pensa di essere sopra la legge"

Il presidente della Commissione servizi finanziari della Camera Usa, Maxine Waters, ha attaccato il fondatore di Facebook, Mark Zuckerberg, intervenuto in audizione sulla moneta elettronica Libra. "Lei afferma di promuovere la libertà di espressione, ma questo non suona come la verità. Forse ritiene di essere al di sopra della legge", ha detto Waters, accusando Facebook di essere un "imponente tentativo di soppressione del voto a portata di click".