Ex terroristi, Parigi: con queste 10 estradizioni questione è chiusa

I mandati di arresto nei confronti di 10 persone per le quali la Francia è disposta a concedere l'estradizione in Italia, secondo l'Eliseo "chiudono definitivamente" la vicenda degli ex terroristi degli Anni di piombo fuggiti in Francia e protetti dalla "dottrina Mitterrand". L'Italia avrebbe invece una lista di 200 persone fuoruscite fra gli anni Settanta e Ottanta e suscettibili di estradizione.