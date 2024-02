Ex premier olandese e la moglie ricorrono insieme all'eutanasia

Avevano entrambi 93 anni. Lo riporta il Guardian. La loro morte, avvenuta lunedì, conferma una tendenza crescente nei Paesi Bassi a favore della cosiddetta "eutanasia a due". Un fenomeno notato per la prima volta nel 2020, l'anno in cui è stata concessa l'eutanasia a 26 persone, e in contemporanea, ai loro partner. I numeri sono cresciuti fino a 32 coppie l'anno successivo e 58 nel 2022.

Tgcom24

I due erano da tempo in condizioni di salute precarie. Nel 2019, Van Agt aveva avuto un'emorragia cerebrale mentre teneva un discorso a un evento di commemorazione dei palestinesi e non si era mai ripreso del tutto. Cristiano-democratico di tradizione olandese, Van Agt è diventato sempre più progressista dopo aver abbandonato la politica, lasciando infine il suo partito nel 2017 per divergenze ideologiche con l'approccio dell'Appello cristiano-democratico di centro-destra nei confronti di Israele e dei palestinesi.

Van Agt era noto per i suoi riferimenti arcaici e il suo linguaggio altisonante, oltre che per la sua passione per il ciclismo. Nel 2019 è stato costretto ad abbandonare questo hobby in seguito a una caduta. Nel 2009 ha fondato il Rights Forum, che si batte per una "politica olandese ed europea giusta e sostenibile riguardo alla questione Palestina/Israele", come recita lo statuto della stessa no-profit.

"Con il suo linguaggio fiorito e unico, le sue convinzioni chiare e la sua presentazione sorprendente, Dries van Agt ha dato colore e sostanza alla politica olandese in un periodo di polarizzazione e rinnovamento dei partiti", ha dichiarato il primo ministro olandese Mark Rutte in un comunicato. Anche la famiglia reale olandese lo ha elogiato. "Si è assunto responsabilità amministrative in un periodo turbolento ed è riuscito a ispirare molti con la sua personalità sorprendente e il suo stile colorato", hanno dichiarato in una nota congiunta il re Willem-Alexander, la regina Maxima e la principessa Beatrix.