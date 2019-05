Everest, spedizione "ecologica" raccoglie 3 tonnellate di rifiuti

Gli sherpa nepalesi raccolgono la spazzatura lasciata sull'Everest dagli scalatori

Una missione per la pulizia della discarica di più alta quota al mondo, quella sull'Everest, ha raccolto tre tonnellate di rifiuti in due settimane. L'intervento fa parte di un piano per ripulire quello che un tempo era uno dei luoghi più remoti e incontaminati del pianeta. Tra l'immondizia raccolta, figurano tende, equipaggiamenti da montagna, bombole di gas, escrementi umani e contenitori di plastica.