Eutanasia, il medico di Vincent Lambert ha deciso di staccare la spina: l'uomo è in stato vegetativo da oltre 10 anni

Il medico di Vincent Lambert, il tetraplegico in stato vegetativo da oltre dieci anni divenuto simbolo del dibattito sul fine vita in Francia, ha deciso di "interrompere i trattamenti". Venerdì la Corte di Cassazione francese aveva cancellato la sentenza della Corte d'appello che il 20 maggio aveva accolto il ricorso presentato in extremis dei genitori di Lambert per proseguire l'idratazione e l'alimentazione del figlio.