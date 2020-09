Euromed, pronti a sanzioni Ue contro Ankara se la Turchia non dialoga

I leader dei 7 Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo si sono detti pronti a sostenere sanzioni dell'Ue contro la Turchia se Ankara si dimostrerà indisponibile al dialogo dopo l'inasprirsi dei contenziosi marittimi. "Riteniamo che, in assenza di progressi nell'impegno della Turchia al dialogo e a meno che non ponga fine alle sue attività unilaterali, l'Ue sia pronta a elaborare una lista di ulteriori misure restrittive", si legge in una nota.