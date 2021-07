Etiopia, Unicef: "Più di 100mila bambini a rischio fame in Tigray"

-afp

Per l'Unicef più di 100mila bambini nella tormentata regione etiope del Tigray potrebbero soffrire di fame. L'avvertimento arriva nel momento in cui è prevista la visita, nei prossimi giorni, di funzionari delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti in Etiopia per fare pressione sul governo affinché tolga le restrizioni nel Tigray. Circa 200 camion carichi di cibo, infatti, sono bloccati e non possono portare gli aiuti.