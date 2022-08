Etiopia, i piloti si addormentano in volo e mancano l'atterraggio: svegliati dall'allarme

Una passione per il volo che si trasmette di madre in figlia e che ha portato il primo ufficiale Keely Petitt e la mamma, il capitano Holly Petitt, a condividere la cabina e la cloche dello stesso aereo, il Denver-Saint Louis della Southwest Airlines. E' stata la stessa compagnia aerea a darne notizia nelle scorse ore, a una decina di giorni dall'avvenimento del 23 luglio definito "storico" dalla stessa Southwest, perché si tratta della prima coppia pilota madre-figlia in assoluto tra i loro dipendenti. "Keely è cresciuta facendo viaggi con sua madre, condividendo la passione per il volo e aspirando a entrare a far parte della Southwest Family - si legge nella nota ufficiale. - Congratulazioni, Keely, per aver guadagnato le tue ali e aver completato un volo storico con tua madre". "E' stato un sogno diventato realtà, - ha commentato capitan Holly. - Prima ho trovato questo lavoro e me ne sono innamorata, poi uno dei miei figli si è innamorato di questa carriera. E' surreale". Holly ha iniziato come assistente di volo subito dopo il college, ma ha presto capito che voleva diventare una pilota. Mentre prendeva lezioni di volo, è diventata mamma di tre bimbi. Una di questi è ora al suo fianco in cabina.