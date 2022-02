Etiopia, crolla miniera illegale: sette morti e undici feriti

In Etiopia sette persone sono morte nel crollo di una miniera illegale avvenuto martedì mattina nel distretto di Gololcha.

Altre undici persone sono state portate in ospedale, alcune delle quali con ferite gravi. Lo hanno riferito le autorità locali alla Bbc. Le vittime erano residenti che avevano scavato pozzi profondi in un'area in cui il ministero Minerario cercava minerali.