Almeno 8 persone sono rimaste ferite in un'esplosione nel centro di Lione, in Francia. Secondo la procura si tratterebbe di un pacco bomba. Alcuni giornali locali parlano di un plico "riempito di chiodi, viti e bulloni, abbandonato in strada". Tra i feriti, pare tutti in condizioni lievi, anche una bimba di 8 anni. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di "un attacco". La polizia starebbe cercando un uomo che si è allontanato in bicicletta.