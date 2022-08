Erdogan: "Usa e Occidente alimentano il terrorismo in Siria"

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan attacca gli Stati Uniti sulla questione siriana.

"Sono gli Usa e le forze della coalizione che alimentano principalmente il terrorismo in Siria, lo hanno fatto spietatamente e lo fanno ancora", ha detto di ritorno dalla visita in Ucraina. Erdogan ha poi ribadito che la Turchia non guarda al territorio siriano: "La loro integrità per noi è fondamentale e il regime dovrebbe esserne consapevole".