Epidemia di salmonella in Usa e Canada, otto morti

Un'epidemia di salmonella legata al melone ha causato almeno otto morti negli Stati Uniti e in Canada.

In entrambi i Paesi da ottobre si sono registrati 369 contagi e 140 ricoveri. Il bilancio delle vittime è di cinque in Canada e tre negli Stati Uniti, e il numero di infezioni potrebbe aumentare. I batteri possono essere trovati in molti tipi di alimenti, compresi prodotti di origine animale e frutta. Possono essere necessari fino a tre giorni dopo aver mangiato cibo contaminato prima che una persona si ammali.