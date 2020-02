Epidemia coronavirus, Cina: "I nostri sforzi stanno funzionando"

Gli sforzi cinesi per il controllo dell'epidemia di coronavirus "stanno funzionando": è quanto ha detto il ministro degli Esteri Wang Yi, vedendo nella riduzione di nuovi casi il risultato della "robusta azione" messa in campo contro l'epidemia. "La Cina sta non solo proteggendo la sua gente, ma anche il resto del mondo", ha aggiunto Wang, parlando a un appuntamento dell'Asean in Laos.