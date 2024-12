Un tribunale sudcoreano ha emesso il mandato d'arresto richiesto ieri nei confronti del presidente deposto Yoon Suk-yeol, dopo il suo fallito tentativo, a inizio mese, di imporre la legge marziale. "Il mandato di arresto e il mandato di perquisizione contro il presidente sono stati emessi questa mattina", ha detto in una nota l'autorità congiunta incaricata delle indagini su Yoon. "Non è stato stabilito alcun calendario per il proseguimento delle procedure", ha aggiunto.