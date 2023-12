Elon Musk lancerà i satelliti del rivale Jeff Bezos per la connessione a Internet

I termini finanziari dell'intesa non sono stati resi noti ma, da listino, SpaceX richiede il pagamento di 67 milioni di dollari per ogni volo. "Lanciamo satelliti di una rivale senza fare un favore ai nostri. Onesti e leali", ha postato Musk sulla sua piattaforma X senza fare riferimenti diretti all'accordo. Il patron di Tesla è sempre stato a favore della concorrenza e negli ultimi giorni, durante l'intervista salita alle cronache per i suoi insulti agli inserzionisti, ha detto: "Se ci fosse un bottone da premere per far sparire Blue Origin, non lo premerei".

Alla conquista dello spazio

Musk e Bezos hanno fatto della conquista dello spazio il loro terreno di scontro. Il patron di Tesla però ha finora avuto la meglio con Starlink, che lo ha reso un potente re dal carattere eccentrico in grado di spaventare militari e politici. La preoccupazione però non è abbastanza per bloccare i contratti miliardari che legano il governo americano e non solo a Musk. Per Washington, anche volendo, "rompere" con Musk non sarebbe facile, visto che le sue società sono le uniche in grado di offrire determinati e affidabili servizi, come mostrato nel caso dei satelliti Starlink in Ucraina.