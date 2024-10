Wsj: Elon Musk "costantemente in contatto" con Putin dal 2022

Il miliardario Elon Musk, proprietario di Tesla, SpaceX e X, si è mantenuto "costantemente in contatto" con il presidente russo Vladimir Putin sin dalla fine del 2022. E' quanto afferma il quotidiano Wall Street Journal, che cita "diversi funzionari ed ex funzionari statunitensi, europei e russi", secondo cui le conversazioni tra l'imprenditore e il presidente russo hanno riguardato "questioni personali, affari e le tensioni geopolitiche". In un'occasione - affermano le fonti menzionate dal quotidiano - Putin avrebbe chiesto al miliardario di non attivare il servizio Internet satellitare Starlink a Taiwan, presentando la richiesta come un favore nei confronti del presidente cinese Xi Jinping. In passato Musk è stato accusato di essere un "apologeta" di Putin: un'accusa che il miliardario ha definito "assurda", sostenendo di aver fatto "più cose per minare gli interessi della Russia che altro".