Ironia di Elon Musk: "Kamala Harris è inutile, nessuno sta tentando di ucciderla"

"Se Trump perde, sono fregato. Quanti anni di carcere pensi mi daranno? Vedrò i miei figli? Non lo so", ha detto ancora Musk a proposito dell'ex presidente americano. "Potrebbe esserci una vendetta nei miei confronti, nell'improbabile caso in cui perdesse, cercheranno di perseguire la società. Cercheranno di perseguire me", ha proseguito il patron di X, oltre che di Testa, SpaceX e Starlink, dicendosi "totalmente coinvolto" a favore di Trump, "fino in fondo".