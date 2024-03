Elon Musk fa causa a OpenAI e al suo a.d. Sam Altman

Rischi per l'umanità

Musk ha lasciato il Consiglio di amministrazione di OpenAI nel 2018 e da allora la società è divenuta leader nell'IA generativa e ha creato ChatGPT. Musk, che ha lanciato la società di IA chiamata xAI, ritiene che OpenAI non sia abbastanza concentrata sui rischi esistenziali che la tecnologia pone all'umanità. Nei documenti depositati in tribunale, Musk ricorda che OpenAI è stata creata come una no profit per sviluppare l'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità.