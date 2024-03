Elon Musk: "Il mio consumo di ketamina è nell'interesse degli investitori"

Elon Musk è tornato a parlare del suo consumo di ketamina, affermando che "è nel miglior interesse degli investitori" di Tesla e delle altre società di cui è alla guida.

In un'intervista all'ex conduttore della Cnn Don Lemon, l'imprenditore ha spiegato come quello che conta per Wall Street sia "l'esecuzione. Quindi, dal punto di vista degli investitori, se sto prendendo qualcosa dovrei continuare a farlo". Nei mesi scorsi, il Wall Street Journal aveva riportato che i manager di Tesla e SpaceX erano preoccupati per l'uso di droghe ricreative da parte di Musk. Il miliardario aveva risposto di aver sempre superato tutti i test antidroga.