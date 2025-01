Musk: "Ribattezziamo il canale della Manica in George Washington Channel"

L'ultima provocazione, o presunta tale, Elon Musk la lancia con un tweet sul suo social X. Il magnate segue la linea di Donald Trump sulla toponomastica Made in Usa e propone di rinominare il Canale della Manica in Canale George Washington. Il patron di Space X ha pubblicato un post dove si vede il braccio di mare che separa la Francia dal Regno Unito con in mezzo la denominazione proposta da Musk. "Un nuovo nome per le acque che separano l'Inghilterra dalla Francia", ha aggiunto.