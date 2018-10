Elezioni Usa Midterm, democratici avanti nei fondi per spot tv

Sono i democratici, per ora, a vincere la gara contro i repubblicani sui fondi raccolti e investiti nella campagna per le elezioni americane di Midterm. Dalla fine di luglio, infatti, nelle 70 sfide più incerte per la Camera i candidati democratici hanno speso 109 milioni di dollari in spot tv, contro i 60 milioni di dollari dei repubblicani. I quali stanno ora bussando alla porta di molti loro grandi finanziatori per ottenere più fondi.