Elezioni Usa, Biden ottimista: "Abbiamo finito con il caos di Trump" | Il presidente: "Vinceremo in ogni caso"

"E' tempo che Donald Trump faccia le valigie e se ne ritorni a casa. Abbiamo chiuso con il caos". Lo ha detto Joe Biden in uno degli ultimi comizi della sua campagna elettorale in Ohio, facendo così trapelare un certo ottimismo nella corsa alla Casa Bianca. Di tutt'altro parere il presidente Donald Trump , impegnato nelle tappe finali di Pennsylvania, Michigan e Wisconsin, che ha detto: "Noi siamo messi bene e vinceremo".

L'ultimo appello al voto di Trump - Il presidente Usa Trump, parlando a un comizio a Fayetteville, in North Carolina, si dice fiducioso in vista dell'Election day. "Vinceremo comunque", nonostante le indagini a suo dire fatte per affossarlo, ha detto aprendo uno dei cinque comizi in programma.

Il riferimento di Trump è al Russiagate e all'indagine del superprocuratore Robert Mueller sui legami fra la sua campagna elettorale del 2016 e Mosca, nonché all'impeachment. Mueller trovò numerosi legami fra il governo russo e la campagna di Trump ma non stabilì che ci fu cospirazione con Mosca per interferire nelle elezioni. "Roba fake", ha detto il tycoon.

Le altre tappe che Trump ha in programma sono in Pennsylvania, Michigan e Wisconsin. Chiuderà la serata a Grand Rapids, Michigan, stesso posto in cui l'aveva chiusa nel 2016. Il comizio di Fayetteville, in North Carolina, era inizialmente in programma per giovedì, ma era stato rinviato a causa dell'uragano Zeta.

In Pennsylvania, prossima tappa, a Scranton, città dove Joe Biden è nato e cresciuto fino a quando non si trasferì con la famiglia in Delaware a 10 anni di età. Trump sostiene che Biden abbia "abbandonato" la città. In Michigan, a Traverse City, poi in Wisconsin a Kenosha, poi di nuovo in Michigan a Grand Rapids per la chiusura.