Elezioni Israele: lo spoglio procede a rilento, in testa il Likud

Procede a rilento lo spoglio dei voti delle elezioni politiche di lunedì in Israele. Al momento è stato contato il 34,1% delle schede. In base a questi dati il Likud si conferma al primo posto con il 28,7%, seguito dai centristi di Blu Bianco con il 23,3%.. Secondo gli exit poll di alcune reti televisive, il blocco delle destre, fedele al premier Benjamin Netanyahu dovrebbe ottenere 59 seggi: due in meno del necessario per la maggioranza parlamentare.